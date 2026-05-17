Viele Parallelen zum Meistermärchen 1965

1965 mussten die LASK-Profis noch in einem Kiosk am Wiener Westbahnhof nachfragen, ob sie tatsächlich Meister der Fußball-Bundesliga geworden sind. Heute wird man vermutlich schon vorm Abpfiff dieser dramatischen Saison wissen, ob Linz nach 61 Jahren Pause wieder einen Fußballmeister besitzt.
Wie damals war der LASK nach grottigem Start auch in dieser Saison einmal sogar bis auf den vorletzten Platz abgestürzt. Wie damals stiegen die Linzer auch heuer wie Phönix aus der Asche und eroberten den ÖFB-Pokal. Wie damals führt sie der Liga-Showdown heute nach Wien. Wie damals läuft das Parallelspiel des Titelkonkurrenten in Graz – und das wieder mit Rapid im Drehbuch
Gutes Omen
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