Eine Dorfrunde für Körper und Geist

Das Langblättrige Waldvöglein (auch Schwertblättriges Waldvöglein) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Orchidaceae. Die Pflanze gilt hierzulande als eher selten, allerdings nicht überall gleichermaßen bedroht. Es kommt verstreut in mehreren Bundesländern vor, vor allem in kalkreichen Waldgebieten, ist aber vielerorts rückläufig, weil lichte Wälder und naturnahe Waldränder zunehmend verschwinden. Die Art erreicht meist Wuchshöhen zwischen 20 und 60 Zentimetern und zeichnet sich durch ihre namensgebenden schmalen, lanzettlichen Blätter aus, die wechselständig am Stängel angeordnet sind. Die Blüten des Langblättrigen Waldvögleins sind reinweiß, gelegentlich mit einem leicht gelblichen Schimmer im Inneren, und besitzen die für Orchideen typische Struktur mit einer ausgeprägten Lippe, die als Landeplatz für bestäubende Insekten dient. Anders als viele andere Orchideen produziert diese Art keinen Nektar, sondern setzt auf Täuschung, um Insekten wie Bienen und Käfer zur Bestäubung anzulocken. Ökologisch interessant ist die enge Abhängigkeit dieser Orchidee von Mykorrhiza-Pilzen, die eine entscheidende Rolle bei der Nährstoffversorgung der Keimlinge spielen. Diese Symbiose macht die Art empfindlich gegenüber Veränderungen im Bodenhaushalt und erklärt, warum sie sich nur schwer ansiedeln lässt und als Indikator für naturnahe, wenig gestörte Waldökosysteme gilt.