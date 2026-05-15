Lustenauer Textildrucker schlittert in Pleite

Quote von 20 Prozent vorgeschlagen

Der Sanierungsplan sieht vor, die Forderungen der Gläubiger mit einer Quote von 20 Prozent zu bedienen, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans – ob dieser akzeptiert wird, entscheidet sich am 13. August. Zum Masseverwalter ist der Rechtsanwalt Tobias Gisinger bestellt worden, Gläubigerforderungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.