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Arteta entsetzt

„Wie zur Hölle?“ Arsenal wütet nach Elfer-Wirbel

Champions League
30.04.2026 06:20
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Großer Wirbel im Champions-League-Halbfinale! Beim 1:1 zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal sorgt ein zurückgenommener Elfmeter für hitzige Diskussionen. Arsenal-Coach Mikel Arteta äußert sich anschließend deutlich.

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Diese Szene erhitzt die Gemüter. In der 81. Minute hatte Schiedsrichter Danny Makkelie zunächst auf Elfmeter für Arsenal entschieden, nachdem David Hancko Eberechi Eze am Fuß getroffen hatte.

Nach einer Intervention des VAR und einem Videostudium nahm der Schiedsrichter seine Entscheidung jedoch wieder zurück – zum Entsetzen der Gäste.

Arsenal-Coach Mikel Arteta
Arsenal-Coach Mikel Arteta(Bild: AP/Jose Breton)

Arteta versteht die Welt nicht mehr
Nach dem Spiel zeigte sich Arsenal-Coach Mikel Arteta fassungslos: „Was ich nicht verstehe und was mich richtig traurig macht – wie zur Hölle kann dieser Elfmeter zurückgenommen werden?“

Und weiter: „Es ist ein klarer Elfmeter, den musst du geben. Ich weiß nicht, warum man sich die Szene 13 Mal anschauen muss. Das ist kein eindeutiger Fehler.“

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Wright legt nach
Auch Arsenal-Legende Ian Wright übte auf X scharfe Kritik: „Ich wusste, dass er einknicken würde. Die Heimmannschaft hätte den Elfer sicherlich bekommen.“

Simeone sorgt für Diskussionen: „War abscheulich“
Auch Atlético-Coach Diego Simeone stand im Fokus. Er hatte nach dem ursprünglichen Elferpfiff lautstark eine Überprüfung gefordert. Für den ehemaligen Liverpool-Star und „TNT“-Experten Steven Gerrard war das ein Problem. „Schiedsrichter müssen den Mut haben, zu ihrer Entscheidung zu stehen. Es war kein klarer und offensichtlicher Fehler und das weiß jeder. Aber Simeones Verhalten bringt den Schiedsrichter dazu, an seiner Entscheidung zu zweifeln.“ Noch harscher fielen die Worte von Steve McManaman, ehemaliger Reds- und Real-Madrid-Star, bezüglich Simeone aus. „Das Verhalten von ihm und seinen Co-Trainern als der Schiri herüberkam, um auf den Monitor zu schauen, war abscheulich. Ich garantiere ihnen: Hätte die Szene im anderen Strafraum stattgefunden, wäre er wegen des Elfmeters völlig außer sich gewesen.“

Alles offen fürs Rückspiel
Trotz des Wirbels hat sich Arsenal mit dem 1:1 im Metropolitano eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Entscheidung fällt im Rückspiel in London.

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