„Wie zur Hölle?“ Arsenal wütet nach Elfer-Wirbel

Simeone sorgt für Diskussionen: „War abscheulich“

Auch Atlético-Coach Diego Simeone stand im Fokus. Er hatte nach dem ursprünglichen Elferpfiff lautstark eine Überprüfung gefordert. Für den ehemaligen Liverpool-Star und „TNT“-Experten Steven Gerrard war das ein Problem. „Schiedsrichter müssen den Mut haben, zu ihrer Entscheidung zu stehen. Es war kein klarer und offensichtlicher Fehler und das weiß jeder. Aber Simeones Verhalten bringt den Schiedsrichter dazu, an seiner Entscheidung zu zweifeln.“ Noch harscher fielen die Worte von Steve McManaman, ehemaliger Reds- und Real-Madrid-Star, bezüglich Simeone aus. „Das Verhalten von ihm und seinen Co-Trainern als der Schiri herüberkam, um auf den Monitor zu schauen, war abscheulich. Ich garantiere ihnen: Hätte die Szene im anderen Strafraum stattgefunden, wäre er wegen des Elfmeters völlig außer sich gewesen.“