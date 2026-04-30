Gleich mehrere Asse können beim Heimrennen stechen

„Wenn es jetzt nicht klappt, weiß ich nicht, mit welcher Mannschaft es sonst funktionieren soll“, ist Paul Renger, Sportdirektor des „Team Vorarlberg“ optimistisch, am Freitag den ersten Heimsieg beim „GP Vorarlberg“ seit 2019 einzufahren. Vor sieben Jahren war es der Schweizer Colin Stüssi, der damals in seiner ersten Saison im Trikot der Équipe von Manager Thomas Kofler den bislang letzten Sieg einfahren konnte.