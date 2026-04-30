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„Marko for President“

Arnautovic klärt auf: „Ja, die Gerüchte stimmen“

Fußball International
30.04.2026 06:38
Marko Arnautović sorgt mit einem Werbecoup erneut für Aufsehen.
Marko Arnautović sorgt mit einem Werbecoup erneut für Aufsehen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/m.arnautovic7/)
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Von krone Sport

Was steckt hinter „Marko for President“? Ein virales Video hat Spekulationen um Marko Arnautović ausgelöst – jetzt klärt der ÖFB-Star selbst auf: „Ja, die Gerüchte stimmen.“

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Auf Social Media tauchte ein Clip auf, der Arnautovic beim Aufhängen von Plakaten zeigt. Die Botschaft: „Marko for President“. Binnen kürzester Zeit sorgte das Video für heftige Diskussionen. Viele Fans fragten sich: Will „Arnie“ tatsächlich in die Politik?

Fans feiern die Aktion
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Anhänger feierten die Aktion und zeigten sich begeistert von der ungewöhnlichen Idee.

Arnautovic selbst brachte Licht ins Dunkel: „Servus Österreich. Ich möcht Euch hiermit offiziell sagen: Ja, die Gerüchte stimmen. Jetzt gehen wir das gemeinsam an. Marko Arnautovic for president. Für mehr Feiertage.“

In dem amüsanten Clip bezog er sich damit auf seine in der Euphorie live im TV geäußerte Forderung an Bundespräsident Alexander van der Bellen, den Tag der geschafften WM-Qualifikation zu einem Feiertag zu erklären.

Werbedeal mit Hyundai
Der Hintergrund zu dem Clip ist allerdings weniger politisch als gedacht: Hinter der Aktion steckt eine Werbekampagne gemeinsam mit Hyundai Austria. Nach dem Werbecoup mit Egger Bier vor wenigen Wochen hat „Arnie“ nun den nächsten Deal an Land gezogen.

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Und sportlich könnt‘s für Arnautović derzeit nicht besser laufen. Mit 37 Jahren wird er sich im Sommer 2026 den Traum von der ersten Weltmeisterschaft erfüllen. Zudem feierte er zuletzt mit Roter Stern Belgrad den Meistertitel. 

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