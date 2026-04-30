Arnautovic klärt auf: „Ja, die Gerüchte stimmen“

Was steckt hinter „Marko for President“? Ein virales Video hat Spekulationen um Marko Arnautović ausgelöst – jetzt klärt der ÖFB-Star selbst auf: „Ja, die Gerüchte stimmen.“
Auf Social Media tauchte ein Clip auf, der Arnautovic beim Aufhängen von Plakaten zeigt. Die Botschaft: „Marko for President“. Binnen kürzester Zeit sorgte das Video für heftige Diskussionen. Viele Fans fragten sich: Will „Arnie“ tatsächlich in die Politik?
Fans feiern die Aktion
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Anhänger feierten die Aktion und zeigten sich begeistert von der ungewöhnlichen Idee.
Arnautovic selbst brachte Licht ins Dunkel: „Servus Österreich. Ich möcht Euch hiermit offiziell sagen: Ja, die Gerüchte stimmen. Jetzt gehen wir das gemeinsam an. Marko Arnautovic for president. Für mehr Feiertage.“
In dem amüsanten Clip bezog er sich damit auf seine in der Euphorie live im TV geäußerte Forderung an Bundespräsident Alexander van der Bellen, den Tag der geschafften WM-Qualifikation zu einem Feiertag zu erklären.
Werbedeal mit Hyundai
Der Hintergrund zu dem Clip ist allerdings weniger politisch als gedacht: Hinter der Aktion steckt eine Werbekampagne gemeinsam mit Hyundai Austria. Nach dem Werbecoup mit Egger Bier vor wenigen Wochen hat „Arnie“ nun den nächsten Deal an Land gezogen.
Und sportlich könnt‘s für Arnautović derzeit nicht besser laufen. Mit 37 Jahren wird er sich im Sommer 2026 den Traum von der ersten Weltmeisterschaft erfüllen. Zudem feierte er zuletzt mit Roter Stern Belgrad den Meistertitel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.