PIN-Codes in Geldbörsen: 86.000 Euro gestohlen

„Die PIN-Codes waren nicht versteckt“

Die Vorgehensweise war immer ähnlich. In Einkaufsmärkten suchten die beiden nach meist älteren Opfern. In einem günstigen Moment schlugen sie dann zu und stahlen die Geldtaschen aus Jacken oder Handtaschen. „Ein Glück für Sie, dass sogar die PIN-Codes drinnen waren? Wo waren die versteckt?“, interessiert den Vorsitzenden. „Die waren nicht versteckt“, erklärt die 41-Jährige, die seien immer daneben gewesen. „Und was haben Sie mit den Ausweisen gemacht? Weggeworfen?“ - „Ja, in einen öffentlichen Mistkübel.“