Velovista: Vom Wörthersee auf ins schöne Seental

Nach zwei Tagen Velovista ist der Rhythmus angekommen. Radeln, Schauen, Plaudern und Genießen. Vom Wörthersee geht es vorbei an Velden hinein in eine Landschaft, die viele der Radurlauber noch nie gesehen haben. „Mit dem Rad ist es schon etwas ganz anderes“, sagt Annemarie Braun. Die sympathische Deutsche kennt Kärnten. Aber so? „Im Sattel des Fahrrads sieht man einfach viel mehr.“