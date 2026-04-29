Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erlebnis am Rad

Velovista: Vom Wörthersee auf ins schöne Seental

Kärnten
29.04.2026 16:00
Hunderte Radurlauber entdecken mit der Velovista ein echtes Kärnten. Nach drei Tagen Wörthersee ...
Hunderte Radurlauber entdecken mit der Velovista ein echtes Kärnten. Nach drei Tagen Wörthersee – hier der Start der Tour am dritten Tag – sind die Gäste drei Tage lang in Klagenfurt einquartiert, bevor es zum Faaker See geht.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Der dritte Tag der Radreise Velovista beginnt mit einer Frage: Wie fühlt sich Kärnten an, wenn man es nicht durchfährt – sondern erfährt? Teilnehmer berichten von ihren Erlebnissen.

0 Kommentare

Nach zwei Tagen Velovista ist der Rhythmus angekommen. Radeln, Schauen, Plaudern und Genießen. Vom Wörthersee geht es vorbei an Velden hinein in eine Landschaft, die viele der Radurlauber noch nie gesehen haben. „Mit dem Rad ist es schon etwas ganz anderes“, sagt Annemarie Braun. Die sympathische Deutsche kennt Kärnten. Aber so? „Im Sattel des Fahrrads sieht man einfach viel mehr.“

„Das war die schönste Etappe“
Der Anstieg Richtung Schiefling fordert. Kurz, knackig – mit bis zu 18 Prozent. „Ich hatte davor wirklich Bammel“, so Velovista-Organisator Paco Wrolich. Doch oben im Keutschacher Seental wartet keine Erschöpfung – sondern Begeisterung. „Viele haben gesagt, das war die schönste Etappe bisher.“ Auch die Velovista-Guides sind begeistert.

„Wir entdecken unsere eigene Heimat neu“, so der Villacher Jörg Moser. „Normalerweise sind wir mit dem Rennrad mit 35 km/h unterwegs, jetzt haben wir Zeit zum Staunen“, ergänzt die Klagenfurterin Silvi Mosser.

Velovistas: Paul und Brunhilde aus Südtirol.
Velovistas: Paul und Brunhilde aus Südtirol.(Bild: Hannes Wallner)
Am dritten Tag verließen die Teilnehmer den Wörthersee.
Am dritten Tag verließen die Teilnehmer den Wörthersee.(Bild: Hannes Wallner)
Velovista-Begleitduo: Christian Kostel und Emanuel Koschat.
Velovista-Begleitduo: Christian Kostel und Emanuel Koschat.(Bild: Hannes Wallner)
Die Guides Jörg und Silvi streuen den Velovistas Rosen: „Es macht Spaß, mit ihnen zu radeln.“
Die Guides Jörg und Silvi streuen den Velovistas Rosen: „Es macht Spaß, mit ihnen zu radeln.“(Bild: Hannes Wallner)

Der Radweg durchs Seental zeigt sich in Bestform. Perfekt ausgebaut, ruhig gelegen. Kulinarisch werden die „Velovistas“ am Keutschachacher See verwöhnt, während der ehemalige Radprofi und Profischrauber Norbert Kostel das eine oder andere technische Problem fixt.

Radeln bei jedem Wetter
Nach der Mittagspause rollte die Velovista nach Klagenfurt, wo die Teilnehmer „Giro d’Italia“-Feeling erlebten und von der Polizei durch die Stadt gelotst wurden.

Lesen Sie auch:
Neben dem Schloss Porcia in Spittal begann der zweite Tag der herrlichen Genussradreise durch ...
Abenteurer am Rad
Wo Kärntens Velovista wirklich begonnen hat!
28.04.2026
Rekord!
50.000 Radfahrer erobern Kärntens Badewanne
26.04.2026
Auf die Radln!
Saisonstart: „Wörthersee autofrei“ und Velovista
26.04.2026

Heute, am vierten Tag, geht es Richtung Völkermarkt, hinein in eine Etappe, die vom Wetter geprägt sein wird. „Regen ist angesagt und nicht jeder wird mitradeln. Aber genau das gehört auch dazu“, so Paco. Denn die Genussradreise Velovista ist mehr als Sonnenschein. Sie zeigt den Radfahrern ein Kärnten, wie es auch ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
29.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
175.600 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
157.836 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
132.079 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1641 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1424 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1326 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Mehr Kärnten
Erlebnis am Rad
Velovista: Vom Wörthersee auf ins schöne Seental
Horror-Feuer
Zigarette als Ursache für verheerenden Waldbrand
Eigener FH-Lehrgang
Sexualpädagogik: Nicht bloß Bienen und Blumen
VIP-Tickets gewinnen
Die Eishockey-Cracks in Klagenfurt bejubeln
Krone Plus Logo
Hat Ironman absolviert
Dieser Kärntner radelt mit einem Bein im Weltcup
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf