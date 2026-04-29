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Horror-Feuer

Zigarette als Ursache für verheerenden Waldbrand

Kärnten
29.04.2026 15:06
(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ein kleiner Zigaretten-Stummel dürfte der Auslöser für den größten Brand Kärntens gewesen sein. Seit Donnerstag hält dieser Waldbrand im Lesachtal heimische Einsatzkräfte auf Trab. 

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Vermutungen der Bevölkerung dürften sich nun wohl bestätigt haben. Am vergangenen Donnerstag, an dem der Horror-Brand losging, sollen, wie berichtet, in dem Bereich auch Waldarbeiten stattgefunden haben. 

Ermittlungen der Polizei ergeben nun, dass eine achtlos weggeworfene Zigarette eines Arbeiters Auslöser des verheerenden Feuers gewesen sei. Es gebe sogar ein Geständnis. Ermittlungen und Einvernahmen haben in den vergangenen Tagen stattgefunden. Betroffene werden sich in weiterer Folge  vor Gericht verantworten müssen. 

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