Zigarette als Ursache für verheerenden Waldbrand

Ein kleiner Zigaretten-Stummel dürfte der Auslöser für den größten Brand Kärntens gewesen sein. Seit Donnerstag hält dieser Waldbrand im Lesachtal heimische Einsatzkräfte auf Trab.
Vermutungen der Bevölkerung dürften sich nun wohl bestätigt haben. Am vergangenen Donnerstag, an dem der Horror-Brand losging, sollen, wie berichtet, in dem Bereich auch Waldarbeiten stattgefunden haben.
Ermittlungen der Polizei ergeben nun, dass eine achtlos weggeworfene Zigarette eines Arbeiters Auslöser des verheerenden Feuers gewesen sei. Es gebe sogar ein Geständnis. Ermittlungen und Einvernahmen haben in den vergangenen Tagen stattgefunden. Betroffene werden sich in weiterer Folge vor Gericht verantworten müssen.
Zu bedenken ist, dass seit gut drei Wochen ein Feuer- bzw. Rauchverbot aufgrund der Trockenheit in Wäldern besteht...
Noch immer kein Brand aus
Am Mittwoch konnte nach wie vor nicht Brand aus gegeben werden. Insgesamt standen an diesem Tag noch immer 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch am Donnerstag werden die Löscharbeiten von Feuerwehren aus dem Bezirk Hermagor weitergeführt. Es gilt nach wie vor, Glutnester ausfindig zu machen und diese zu bekämpfen. Unterstützung von F-Kat-Bereitschaften des Landes dürfte es nicht mehr brauchen. Hubschrauber braucht es trotzdem. „Immer wieder werden vereinzelte Glutnester gefunden“, gibt Bürgermeister Bernhard Knotz bekannt.
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