Zigarette als Ursache für verheerenden Waldbrand

Vermutungen der Bevölkerung dürften sich nun wohl bestätigt haben. Am vergangenen Donnerstag, an dem der Horror-Brand losging, sollen, wie berichtet, in dem Bereich auch Waldarbeiten stattgefunden haben.

Ermittlungen der Polizei ergeben nun, dass eine achtlos weggeworfene Zigarette eines Arbeiters Auslöser des verheerenden Feuers gewesen sei. Es gebe sogar ein Geständnis. Ermittlungen und Einvernahmen haben in den vergangenen Tagen stattgefunden. Betroffene werden sich in weiterer Folge vor Gericht verantworten müssen.