Auf dem Trockenen

Für viel Aufmerksamkeit sorgt die Klimakrise neben Krieg, Energieknappheit und Wirtschaftseinbußen allerdings nicht mehr. Nicht bei den krisengeplagten Menschen und schon gar nicht in der Politik. Der „Green Deal“, dieser einst so gepriesene europäische „Mann auf dem Mond“-Moment, schrumpft zunehmend zum „Dealchen“. Für Trump sind die Klimafolgen nicht mehr als „Fake News“. Aber auch in Österreich nutzt man den Klimaschutz zum Stopfen des Budgetlochs. Mit Umweltthemen gewinnt man ohnehin keine Wahlen mehr.