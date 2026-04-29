Wie Wunden in der Erde wirken die Risse, die sich durch Österreich ziehen. Seit Wochen trocknet das Land aus, in Teilen der Steiermark fiel in diesem Jahr um 90 Prozent weniger Regen als im 30-Jahre-Schnitt. Nur ein Funke reicht aus, um die ausgetrockneten Wälder wie im Lesachtal in Brand zu setzen. Was die anhaltende Dürre für die Bauern bedeutet, mag man sich gar nicht vorstellen.
Auch in den USA lässt eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle vielerorts den Boden austrocknen und die Weizenpreise steigen. In Thailand müssen bei gefühlt 50 Grad sogar Kühlzentren eingerichtet werden. Das sind nur ein paar Beispiele für Extremwetter-Ereignisse – und aufgrund des Klimawandels werden sie nur noch mehr.
Für viel Aufmerksamkeit sorgt die Klimakrise neben Krieg, Energieknappheit und Wirtschaftseinbußen allerdings nicht mehr. Nicht bei den krisengeplagten Menschen und schon gar nicht in der Politik. Der „Green Deal“, dieser einst so gepriesene europäische „Mann auf dem Mond“-Moment, schrumpft zunehmend zum „Dealchen“. Für Trump sind die Klimafolgen nicht mehr als „Fake News“. Aber auch in Österreich nutzt man den Klimaschutz zum Stopfen des Budgetlochs. Mit Umweltthemen gewinnt man ohnehin keine Wahlen mehr.
Der Klimawandel verschwindet nicht einfach, er wird immer tiefere Wunden in die Erde schlagen. Dann kann die Wirtschaft noch so florieren – am Ende sitzen wir doch nur auf dem Trockenen.
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