Seven-Four-Eight: Villach bekommt neuen Hotspot

Damit wird aus dem bisherigen Lagana ein neuer Treffpunkt in der Draustadt.

Essen, Drinks und eine lebendige Atmosphäre sollen hier zusammenkommen. Das Ziel ist ein unkomplizierter Ort für einen langen Abend. Ein Ort, an dem man ankommt, bleibt und gerne noch eine Runde bestellt. Für das Voco Hotel bedeutet der Neustart zugleich eine neue gastronomische Ausrichtung. Für Villach entsteht ein weiterer Platz für Begegnung, Genuss und Geselligkeit.