Seven-Four-Eight: Villach bekommt neuen Hotspot

Ein vertrauter Ort bekommt in Villach ein neues Gesicht. Im Voco-Hotel entsteht mit „Seven-Four-Eight“ ein neuer Social-Dining-Spot. Das bisherige Restaurant Lagana wird künftig unter diesem Namen auftreten. Entwickelt wurde das Konzept unter dem neuen Hoteldirektor Christopher Zavodnik.
Damit beginnt für den bekannten Gastronomiestandort Lagana ein neues Kapitel. Der neue Hoteldirektor Christopher Zavodnik geht neue Wege. Er setzt dabei auf eine moderne und offenere Ausrichtung. Das Restaurant „Seven-Four-Eight“ soll sich bewusst vom klassischen Hotelrestaurant lösen. Stattdessen soll ein urbaner Treffpunkt für unterschiedliche Gäste entstehen.
„Seven-Four-Eight“ verbindet im Voco-Hotel gutes Essen mit starken Drinks. Dazu kommt eine lebendige und ungezwungene Atmosphäre. Das Konzept richtet sich an Menschen, die gerne länger bleiben. Dinner, Drinks und ein geselliger Abend sollen miteinander verschmelzen.
Viele neue Zielgruppen
Zavodnik beschreibt den neuen Ort als zugänglicher und sozialer. Auch eine jüngere, urbane Zielgruppe soll angesprochen werden. Gleichzeitig bleibt das Angebot offen für ein breites Publikum. Freundesgruppen sollen sich hier ebenso wohlfühlen wie Paare. Auch Afterwork-Gäste gehören zur Zielgruppe.
Reisende und Hotelgäste sollen ebenfalls angesprochen werden.
Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Erlebnis. Das Restaurant soll ein Ort zum Ankommen und Verweilen sein. Wer zum Essen kommt, soll auch spontan noch auf einen Drink bleiben können. Damit möchte sich „Seven-Four-Eight“ klar von einem typischen Hotelrestaurant unterscheiden.
Für Christopher Zavodnik geht es dabei um mehr als einen neuen Namen. Das bestehende Konzept wurde grundlegend weiterentwickelt. Der Standort soll eine neue Energie bekommen. Villach soll damit einen weiteren modernen Treffpunkt erhalten.
Dinner, Drinks und tolle Erlebnisse
Auch online wird der Wandel bereits sichtbar. Die bisherigen Social-Media-Kanäle von Lagana werden auf „Seven-Four-Eight“ umgestellt. Dort werden nach und nach erste Einblicke in die neue Marke veröffentlicht. Das vollständige Konzept bleibt vorerst bewusst teilweise geheim.
„Seven-Four-Eight soll nicht an einem einzigen Tag erklärt werden, sondern Schritt für Schritt sichtbar und erlebbar werden“, erzählt Zavodnik, der schon zuvor im Parkhotel Pörtschach erfolgreich gearbeitet hat. Die Spannung rund um den neuen Namen soll deshalb weiter steigen.
Große Präsentation am 9. September
Am 9. September steht schließlich die offizielle Premiere an. Bei einer Launch-Veranstaltung wird das neue Lokal erstmals offiziell präsentiert. Einen Tag später, am 10. September, öffnet „Seven-Four-Eight“ seine Türen für alle.
Damit wird aus dem bisherigen Lagana ein neuer Treffpunkt in der Draustadt.
Essen, Drinks und eine lebendige Atmosphäre sollen hier zusammenkommen. Das Ziel ist ein unkomplizierter Ort für einen langen Abend. Ein Ort, an dem man ankommt, bleibt und gerne noch eine Runde bestellt. Für das Voco Hotel bedeutet der Neustart zugleich eine neue gastronomische Ausrichtung. Für Villach entsteht ein weiterer Platz für Begegnung, Genuss und Geselligkeit.
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