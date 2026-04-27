BMW plant Hunderte Millionen für KI-Startups

Vorstandschef Oliver Zipse sagte dazu laut der Mitteilung: „Mit BMW i Ventures investieren wir gezielt in Technologien, die die Zukunft unserer Branche prägen.“ Die Mittel für diese Investitionen tragt dabei der Konzern allein. Dieses Wagniskaptial (Venture Capital) von BMW i Ventures spiele eine wichtige Rolle in der Innovationsstrategie des Konzerns. Der Zeitpunkt, nun in KI zu investieren, sei ideal, sagte Zipse. „Künstliche Intelligenz hat ihr großes Potenzial zur Transformation von Produkten, Prozessen und kompletten Wertschöpfungsketten klar bewiesen.“ BMW müsse jetzt die Chancen nutzen und Innovationen schnell und effizient umsetzen.