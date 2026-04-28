Trump tobt und fordert Rauswurf von Kimmel bei ABC

Kimmel parodierte Korrespondenten-Dinner

Kimmel hatte in seiner Sendung am Donnerstag die Rolle des Gastgebers beim damals noch bevorstehenden Korrespondenten-Dinner parodiert, bei dem üblicherweise viel gescherzt wird. Dabei wandte er sich an die imaginär im Publikum sitzende Präsidentengattin und sagte, „Mrs. Trump, Sie strahlen wie eine werdende Witwe“.

In seiner Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ am Montag stellte der Moderator klar, dass sein Kommentar keinesfalls als Aufruf zur Gewalt gemeint war.

Laut ihm sei das lediglich eine harmlose Anspielung auf den Altersunterschied zwischen Donald und Melania Trump gewesen – und auf den Gesichtsausdruck, den sie oft an seiner Seite habe.