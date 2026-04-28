Darum spricht jetzt alles für den LASK!

Sturms Chancen auf den Meisterteller sind mit dem vierten Unentschieden in Folge geschrumpft. Jetzt hat Neo-Tabellenführer LASK die besten Karten im Titelkampf. Die Grazer haben alle Trümpfe im Meisterrennen aus der Hand gegeben. Die Offensive bleibt die Achillesferse der Ingolitsch-Mannschaft.
Wundenlecken war Montag bei Sturm angesagt. Dafür passte der „Medical-Window“-Tag wie die Faust aufs Auge. Wer wollte, konnte sich massieren oder kleinere Wehwehchen behandeln lassen. Heute ist trainingsfrei, Mittwoch beginnt der Countdown für den Schlager an Sonntag in Salzburg, wo Sturm erstmals seit der 23. Runde nicht mehr als Spitzenreiter antanzt. Der Platz an der Sonne ging nach der vierten Punkteteilung in Folge flöten.
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