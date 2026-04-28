Julia Grabher schlägt wieder in Wiesbaden auf

Vergangene Woche musste sich die Vorarlbergerin Julia Grabher beim Masters-Turnier in Madrid in der zweiten Runde der Kanadierin Leyla Fernandez (WTA-Nr.25) mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben. Ab heute ist die 29-Jährige in Wiesbaden im Einsatz.
Im Vorjahr unterlag Julia Grabher im Finale des ITF-W100-Turniers von Wiesbaden Anna Bodnar (Ung) mit 2:6 und 4:6. Für die Dornbirnerin war es damals die erste Niederlage nach 21 Tour-Siegen in Serie. In dieser Saison ist die 29-Jährige zwar bisher nicht ganz so perfekt in Schuss, dennoch soll es in Hessen wieder möglichst weit gehen.
Niemeier wartet in Runde eins
Zum Auftakt des mit gut 85.000 Euro dotierten Sandplatzevents wartete heute Jule Niemeier (D/WTA-Nr. 412). Das bislang einzige Duell der beiden Spielerinnen entschied die 26-jährige Deutsche, die dank einer Wildcard in Wiesbaden im Hauptbewerb steht, für sich. Im Mai 2021 hatte sie beim ITF W25-Turnier in Prag (Tch) mit 6:3, 7:6 (4) das bessere Ende für sich.
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