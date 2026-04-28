Julia Grabher schlägt wieder in Wiesbaden auf

Im Vorjahr unterlag Julia Grabher im Finale des ITF-W100-Turniers von Wiesbaden Anna Bodnar (Ung) mit 2:6 und 4:6. Für die Dornbirnerin war es damals die erste Niederlage nach 21 Tour-Siegen in Serie. In dieser Saison ist die 29-Jährige zwar bisher nicht ganz so perfekt in Schuss, dennoch soll es in Hessen wieder möglichst weit gehen.