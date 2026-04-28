Traditionsstrecke träumt von Formel-1-Rückkehr

Formel 1 weiter „spannendes Thema“

Schwierig, aber nicht aussichtslos. Allerdings muss nach einem alternativen Ansatz gesucht werden, wie Teske betont: „Ein Grand Prix in Hockenheim lässt sich perspektivisch nur im Wechsel mit anderen europäischen Standorten umsetzen“. Bedeutet: Man wechselt sich beständig mit einer anderen Rennstrecke ab und darf jedes zweite Jahr in den Formel-1-Kalender. Ein Modell, das bereits Barcelona und Spa-Francorchamps in der Königsklasse hält.