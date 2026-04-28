Für Arbeitsmarkt ohne Grenzen Jobbörsen vernetzt

Welche Auswirkungen wird die Jobbörse auf die Arbeitslosenquote in Tirol haben?

Ganz sicher keine negativen. Ich glaube jedoch nicht, dass es eine großartige messbare Auswirkung haben wird. Aber ein anderer Punkt, der noch nicht angesprochen wurde: Wenn die Angebote und der Bedarf am Arbeitsmarkt sichtbarer sind, kann man das auch statistisch besser auswerten. Und man kann gemeinsam arbeitsmarktpolitische Initiativen für die Qualifizierung starten. Ich sehe viele Möglichkeiten für gemeinsame Ausbildungen.