Seniorin (90): „Ich fühle mich diskriminiert“

Weil die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sparen muss, werden die Versicherten vermehrt zur Kasse gebeten. So ist etwa bei Taxifahrten seit 1. Juli 2025 ein gesetzlicher Selbstbehalt von derzeit 7,55 Euro pro Fahrt zu zahlen. Der entsprechende Betrag wird den Versicherten gesammelt, einmal pro Quartal vorgeschrieben.