Mölzer: „Der ORF wird nicht zu halten sein“

Im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv wurde zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer vor dem Hintergrund der Causa Weißmann über die Zukunft des ORF diskutiert. Glawischnig über Erfahrungen aus ihrem eigenen Umfeld: „Die Leute haben vom ORF die Nase voll. Ich würde mir vom Stiftungsrat den sofortigen Rücktritt erwarten.“ Mölzer ergänzt mit einer aus seiner Sicht realistischen Einschätzung: „Der ORF wird wahrscheinlich nicht zu halten sein.“ Spannend auch die Sicht auf den Umstand, dass laut aktueller IFDD-Umfrage derzeit die FPÖ selbst im „Roten Wien“ bei Nationalratswahlen Platz 1 belegen würde – ein historisch einzigartiges Ereignis. Mehr dazu im Video oben!
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