Tanja entdeckt Učka: Perfekt für Roadtrip-Fans

„Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder nimmt uns in ihrem Videotagebuch mit auf eine eindrucksvolle Entdeckungsreise durch das traumhafte Kroatien. Nach einer guten Tasse Kaffee geht es auf in das nächste Abenteuer: Es geht hoch hinaus, hinauf ins imposante Učka-Gebirge.