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Tanja entdeckt Učka: Perfekt für Roadtrip-Fans

Socialmediareise Kroatien
28.04.2026 09:00
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Tanja Pfaffeneder erkundet das Učka-Gebirge – spektakuläre Ausblicke inklusive.
Tanja Pfaffeneder erkundet das Učka-Gebirge – spektakuläre Ausblicke inklusive.(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

„Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder nimmt uns in ihrem Videotagebuch mit auf eine eindrucksvolle Entdeckungsreise durch das traumhafte Kroatien. Nach einer guten Tasse Kaffee geht es auf in das nächste Abenteuer: Es geht hoch hinaus, hinauf ins imposante Učka-Gebirge.

Mit ihrem Mini Cooper „Mali“ kurvt Tanja über malerische Serpentinenstraßen immer weiter nach oben. Vorbei an dichten Wäldern eröffnet sich eine der spektakulärsten Naturkulissen des Landes: Das Učka-Gebirge, majestätisch gelegen an der Ostseite Istriens – nur einen Katzensprung von Rijeka entfernt und hoch über der mondänen Riviera von Opatija.

Der erste Stopp lässt nicht lange auf sich warten: der Poklon-Pass auf rund 950 Metern Seehöhe. Ein echter Geheimtipp für alle, die ohne große Anstrengung ganz großes Panorama erleben wollen. Und das hat es in sich: Der Blick schweift über die glitzernde Adria, entlang der Küste bis nach Opatija und weit hinein ins sattgrüne Hinterland Istriens.

Doch das Učka-Gebirge kann noch mehr: Es begeistert mit unberührter Natur, dichten Wäldern und vielseitigen Wanderwegen – von entspannten Spaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Touren für echte Bergfans.

Für Tanja steht schnell fest: Dieser Ort ist mehr als nur ein Aussichtspunkt. Es ist ein Platz zum Durchatmen, zum Abschalten und zum Entdecken – fernab vom Trubel. Genau hier genießt sie ihren Tag, umgeben von Ruhe, Natur und beeindruckenden Ausblicken.

Doch das war längst nicht alles – weitere spannende Stopps warten noch. Also dranbleiben und mitreisen!

(Bild: CNTB)
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