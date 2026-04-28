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Mikaela Shiffrin unter Tränen: „Du hast gewonnen!“

Ski Alpin
28.04.2026 07:54
Emotionaler Moment für US-Skistar Mikaela Shiffrin.
Emotionaler Moment für US-Skistar Mikaela Shiffrin.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Diese Nachricht hat Mikaela Shiffrin zu Tränen gerührt. Nach langer Wartezeit hat Singer- und Songwriter Noah Kahan ein neues Album veröffentlicht und damit für Freudentränen beim Ski-Superstar gesorgt. Auch eine Instagram-Botschaft an ihren Landsmann hatte die US-Amerikanerin parat. 

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Shiffrin hat mit einem emotionalen Instagram-Video auf das neue Album von Noah Kahan reagiert. Mehrere Jahre lang mussten Shiffrin und alle Fans auf darauf warten. Mit „The Great Divide“ hat der US-Amerikaner nun auch für Freudentränen bei Ski-Superstar Shiffrin gesorgt. 

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Auf Instagram teilte Ski-Ass Shiffrin zunächst eine Story des Sängers. „Schönen Album-Tag! Ist bei euch alles ok“, fragt Kahan darin und bekam darauf von Shiffrin als Antwort: „Genau genommen? Nicht wirklich alles ok, nein!“ 

Privatkonzert für Ski-Asse?
In einem weiteren Video sitzt die 31-Jährige unter Tränen vor einem Laptop und wird gefragt: „Was möchtest du ihm gerne sagen?“ – die Antwort der US-Amerikanerin: „Noah, du hast gewonnen! Wir heulen. Wir heulen endlich!“ Zudem erinnert sich das gesammte US-Skiteam an ein privates Konzert, das Kahan für die Athletinnen gegeben hatte. Ob er bald wieder für Shiffrin und Co. auftritt?

Freudentränen und neue motivierende Klänge für Shiffrin, die sich bereits wieder auf die neue Weltcup-Saison vorbereitet. Zudem hat die Ausnahmeathletin zuletzt schon verraten, dass sie und Partner Aleksander Aamodt Kilde für die Zeit nach der Karriere bereits Familienpläne schmieden. 

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