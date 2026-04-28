Mikaela Shiffrin unter Tränen: „Du hast gewonnen!“

Privatkonzert für Ski-Asse?

In einem weiteren Video sitzt die 31-Jährige unter Tränen vor einem Laptop und wird gefragt: „Was möchtest du ihm gerne sagen?“ – die Antwort der US-Amerikanerin: „Noah, du hast gewonnen! Wir heulen. Wir heulen endlich!“ Zudem erinnert sich das gesammte US-Skiteam an ein privates Konzert, das Kahan für die Athletinnen gegeben hatte. Ob er bald wieder für Shiffrin und Co. auftritt?