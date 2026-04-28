Krassnitzer über seine Zukunft mit Neuhauser

Ende eines TV-Kults

Bei der Präsentation des Zimmers trafen wir den TV-Star, der gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Autorin Ann-Kathrin Kramer erschien, am Montagabend. Einen Tag, nach dem vorletzten „Tatort“ – war Wehmut für ihn dabei? „Nein, eigentlich noch nicht. Wir sind noch so im Trubel des vorletzten und in Vorbereitung des letzten ,Tatort‘. Es ist so, dass Adele (Anm.: Neuhauser) und ich erst anfangen alles zu verarbeiten“, so Krassnitzer, der gerade von Dreharbeiten aus Prag kam im Gespräch mit der „Krone“.