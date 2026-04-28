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Nach „Tatort“-Ende:

Krassnitzer über seine Zukunft mit Neuhauser

Adabei Österreich
28.04.2026 07:28
25 Jahre lang wohnte Harald Krassnitzer während seiner Drehs immer im selben Hotel in Wien
25 Jahre lang wohnte Harald Krassnitzer während seiner Drehs immer im selben Hotel in Wien(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

25 Jahre lang wohnte Harald Krassnitzer während seiner Drehs immer im selben Hotel in Wien. Jetzt hat er dort sein eigenes Zimmer, das am Montag präsentiert wurde. Der „Krone“ sagte er, dass hier „Tatort“-Geschichte mitgeschrieben wurde und verriet, ob neue Projekte mit seiner genialen Partnerin Adele Neuhauser geplant sind.

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Einmal so wohnen, wie Harald Krassnitzer? Ist per sofort möglich, wenn man ein Zimmer im Hotel Altstadt Vienna bezieht. Denn dort gibt es jetzt die „Harry K Suite“ und sie ist genau so eingerichtet, wie der Publikumsliebling sie haben wollte. Er tat’s während seiner 25 Jahre dauernden „Tatort“-Drehzeit in der Hauptstadt gemeinsam mit dem Hausherr Otto Wiesenthal, dem Architekten Roland Nemetz und der Künstlerin Vesna Muhr.

Ende eines TV-Kults
Bei der Präsentation des Zimmers trafen wir den TV-Star, der gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Autorin Ann-Kathrin Kramer erschien, am Montagabend. Einen Tag, nach dem vorletzten „Tatort“ – war Wehmut für ihn dabei? „Nein, eigentlich noch nicht. Wir sind noch so im Trubel des vorletzten und in Vorbereitung des letzten ,Tatort‘. Es ist so, dass Adele (Anm.: Neuhauser) und ich erst anfangen alles zu verarbeiten“, so Krassnitzer, der gerade von Dreharbeiten aus Prag kam im Gespräch mit der „Krone“.

Der Schauspielstar im Interview mit „Krone“-Adabei Norman Schenz.
Der Schauspielstar im Interview mit „Krone“-Adabei Norman Schenz.(Bild: Alexander Tuma)
Krassnitzer mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Autorin Ann-Kathrin Kramer im Hotel ...
Krassnitzer mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Autorin Ann-Kathrin Kramer im Hotel Altstadt Vienna, wo das Paar viel gemeinsame Zeit verbrachte.(Bild: Alexander Tuma)
Geniales Duo: Neuhauser und Krassnitzer – der letzte „Tatort“ läuft heuer, danach machen sie ...
Geniales Duo: Neuhauser und Krassnitzer – der letzte „Tatort“ läuft heuer, danach machen sie Schluss, nach 25 Jahren.(Bild: ORF)

Innige Freundschaft
Die Suite selbst ist übrigens kein PR-Schmäh, denn sowohl der Mime, als auch das Hotel empfinden zu einander ein inniges Verhältnis. Kein Wunder, „Eine solche Gastfreundschaft habe ich nur hier erlebt. Außerdem wurde in diesen Räumlichkeiten 25 Jahre ,Tatort‘-Geschichte mitgeschrieben, denn es wurde hier viel diskutiert, gearbeitet . . .“, streute er ebenso den Menschen, die dem Haus das „Leben“ einhauchen, Rosen.

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PS.: Neue Pläne mit seiner genialen Set-Partnerin Adele Neuhauser hat er keine, wobei, „Das wichtigste Projekt steht aber, und zwar für den Rest unseres Lebens. Das ist eine tiefe Freundschaft und Verbundenheit, mit blindem Verständnis. Und das kann uns niemand mehr nehmen.“ Schön.

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