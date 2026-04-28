Zugunglück in Indonesien: „Klang wie eine Bombe“

Fernzug krachte in Heck

Zu dem Unglück kam es, als ein Pendlerzug am Montagabend ein Taxi an einem Bahnübergang erfasste. Ein weiterer Zug musste daraufhin bremsen und anhalten. Wenig später prallte ein Fernzug auf der Strecke zwischen den Großstädten Jakarta und Surabaya in das Heck des stehenden Zuges und riss den hinteren Waggon auf. Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang.