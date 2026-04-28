Reisende in Panik
Zugunglück in Indonesien: „Klang wie eine Bombe“
Bei einem schweren Zugunglück im indonesischen Bekasi sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Mehr als 80 weitere wurden verletzt. Mehrere Reisende waren eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät befreit werden.
Einige der Passagiere waren noch bei Bewusstsein, so die staatliche Bahngesellschaft KAI. Sie konnten mit den Rettungskräften kommunizieren, während Einsatzkräfte mit schwerem Gerät und Schneidwerkzeugen arbeiteten, um sie aus den Trümmern zu befreien.
Fernzug krachte in Heck
Zu dem Unglück kam es, als ein Pendlerzug am Montagabend ein Taxi an einem Bahnübergang erfasste. Ein weiterer Zug musste daraufhin bremsen und anhalten. Wenig später prallte ein Fernzug auf der Strecke zwischen den Großstädten Jakarta und Surabaya in das Heck des stehenden Zuges und riss den hinteren Waggon auf. Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang.
„Lok und Waggon sind verschmolzen“
Der Chef der nationalen Such- und Rettungsbehörde, Mohammad Syafii, sprach von einer schwierigen Bergung. „Die Lokomotive und ein Waggon sind praktisch ineinander verschmolzen, was die Rettungsarbeiten äußerst schwierig macht“, sagte er auf einer Pressekonferenz.
Flucht vor Rauch
Ein Überlebender berichtete von einem explosionsartigen Knall. „Es klang wie eine Bombe“, sagte der Passagier im örtlichen Fernsehen. Anschließend habe dichter Rauch den Zug erfüllt, während Reisende in Panik zu fliehen versuchten.
Unfälle sind auf dem veralteten indonesischen Schienennetz keine Seltenheit. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu schweren Crashs. Zuletzt starben im Jänner 2024 vier Menschen bei einem Zugunglück.
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