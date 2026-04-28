Flucht vor Flammen: Sieben Mieter betroffen

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Im Inneren des Gebäudes sind mehrere Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, das Rote Kreuz versorgt sechs weitere Mieter mit Helfern des Kriseninterventionsteams. Sobald weitere Details vorliegen, informieren wir hier weiter.