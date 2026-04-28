Flucht vor Flammen: Sieben Mieter betroffen

In Steyr läuft seit den frühen Morgenstunden ein Feuerwehr- und Rettungseinsatz. In einem Mehrparteienhaus ist in einer Wohnung Feuer ausgebrochen, laut ersten Informationen konnten alle Mieter ins Freie flüchten. Sieben Personen sind betroffen, eine kam ins Spital.
Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Steyr im Einsatz. Dichter Rauch dringt aus den Fenstern der betroffenen Wohnung im zweiten Stock eines viergeschossigen Mehrparteienhauses.
Kriseninterventionsteam im Einsatz
Im Inneren des Gebäudes sind mehrere Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, das Rote Kreuz versorgt sechs weitere Mieter mit Helfern des Kriseninterventionsteams. Sobald weitere Details vorliegen, informieren wir hier weiter.
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