Iran: „US-Seeblockade ist Rückkehr der Piraterie“

Was passiert, wenn der Iran sein Öl nicht mehr verkaufen kann?

Doch die Anzahl der Schiffe ist nur ein Teil der Rechnung: Wenn der Iran sein Öl nicht mehr verkaufen kann, drohen Speicher vollzulaufen. Wenn deswegen Erdölbohrlöcher geschlossen werden müssten, können diese langfristig beschädigt werden. Darauf spielte auch US-Finanzminister Scott Bessent in einem Beitrag auf X an: Die Blockade werde zu einem sogenannten „shut in“ der iranischen Ölanlagen führen und die Seeblockade die Einnahmen Teherans ins Visier nehmen. „Die Pumpen werden bald kollabieren“, so Bessent.