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Iran: „US-Seeblockade ist Rückkehr der Piraterie“

Außenpolitik
28.04.2026 08:36
Archivbild: Kampfjets an Bord des US-Flugzeugträger USS Harry S. Truman werden mit Bomben ...
Archivbild: Kampfjets an Bord des US-Flugzeugträger USS Harry S. Truman werden mit Bomben ausgerüstet.(Bild: AFP/PATRICK BAZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten. Während das Weiße Haus einen neuen iranischen Vorschlag zu einem Ende des Krieges ablehnt, wirft die Führung in Teheran der Regierung in Washington Piraterie in der Straße von Hormuz vor.

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„Dies ist die unverhohlene Legalisierung von Piraterie und bewaffnetem Raub auf hoher See“, schrieb Ismail Baghai, Sprecher des iranischen Außenministeriums, auf der Plattform X. Das US-Militär hatte zuletzt sanktionierte iranische Öltanker auf hoher See abgefangen.

Die iranischen Revolutionsgarden brüsten sich selbst damit (hier mit einem Transparent auf einer ...
Die iranischen Revolutionsgarden brüsten sich selbst damit (hier mit einem Transparent auf einer Hausfassade in der Hauptstadt Teheran), die Feinde Israel und USA mit der eigenen Hormuz-Blockade in die Knie zu zwingen.(Bild: AFP/ATTA KENARE)

Baghai kritisierte, es handle sich um eine „Rückkehr der Piraten – nur dass sie heute mit staatlich ausgestellten Vollmachten operieren“. Die USA wollen den Iran mittels einer Seeblockade wirtschaftlich in die Knie zwingen. Das US-Militär stoppt dafür Schiffe, die einen iranischen Hafen ansteuern oder aus einem solchen auslaufen. Damit soll der Iran unter anderem von den Einnahmen des Ölexports abgeschnitten werden.

Wie wirksam ist die US-Blockade?
Teheran wiederum blockiert weiterhin die strategisch wichtige Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr und greift selbst immer wieder Frachtschiffe an. Die Meerenge ist unter anderem für den Transport von Öl und Gas aus den Staaten des Persischen Golfs von entscheidender Bedeutung für die Weltwirtschaft.

Offizielle Daten aus dem Iran zum Einfluss der US-Blockade gibt es kaum. Zentral ist jedoch Teherans Verlust von Einnahmen aus dem Ölgeschäft. „Im Vergleich zur Zahl der Schiffe, die vor der Blockade die Meerenge passierten – etwa sechs oder sieben Schiffe pro Tag -, ist das Volumen deutlich zurückgegangen“, sagte Rosemary Kelanic, Leiterin des Nahost-Programms der Washingtoner Denkfabrik „Defense Priorities“ im Gespräch mit dem Sender Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

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Was passiert, wenn der Iran sein Öl nicht mehr verkaufen kann?
Doch die Anzahl der Schiffe ist nur ein Teil der Rechnung: Wenn der Iran sein Öl nicht mehr verkaufen kann, drohen Speicher vollzulaufen. Wenn deswegen Erdölbohrlöcher geschlossen werden müssten, können diese langfristig beschädigt werden. Darauf spielte auch US-Finanzminister Scott Bessent in einem Beitrag auf X an: Die Blockade werde zu einem sogenannten „shut in“ der iranischen Ölanlagen führen und die Seeblockade die Einnahmen Teherans ins Visier nehmen. „Die Pumpen werden bald kollabieren“, so Bessent.

Eine aktuelle Analyse des Datenanbieters Kpler schätzt, dass noch etwa zehn Tage Zeit bleiben, bis iranische Ölspeicher voll sind. Auf den Hauptabnehmer iranischen Öls, China, habe die US-Seeblockade mittelfristig kaum Auswirkungen, schreibt der Datenanbieter Vortexa: Ein Großteil der Liefermengen sei bereits außerhalb der Seeblockade zu Kunden unterwegs.

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