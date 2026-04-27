Keine Verschnaufpause: Feuer breitet sich aus!

Feuerwehrleute müssen für Einsatz Urlaub nehmen

Übrigens: Dass Hunderte Feuerwehrleute auch an einem Wochentag in Rein im Einsatz stehen können, ist nicht selbstverständlich – in der Steiermark aber zum Glück mehr Regel als Ausnahme. „Grundsätzlich müssen unsere Leute für einen Einsatz immer Urlaub nehmen“, stellt Michael Jost, Dienststellenleiter beim Landesfeuerwehrverband, klar. Natürlich kommt das aber immer auf den Arbeitgeber an – und der Bund hat auch ein Anreizsystem geschaffen, bei dem Unternehmen für den Dienstentgang pro Mitarbeiter und Tag 200 Euro einfordern können. „Und das relativ unkompliziert“, wie Jost betont.