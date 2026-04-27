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Steirischer Stiftswald

Keine Verschnaufpause: Feuer breitet sich aus!

Steiermark
27.04.2026 17:27
In der Nacht auf Montag hat sich das Feuer noch einmal ausgeweitet.
In der Nacht auf Montag hat sich das Feuer noch einmal ausgeweitet.(Bild: BFVGU/Buchgraber)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Am Mühlbachkogel im steirischen Eisbach-Rein brennen inzwischen schon 75 Hektar. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen seit Samstagnachmittag rund um die Uhr gegen das Inferno. Am Montagmorgen wurden erste kleine Erfolge seitens der Feuerwehr vermeldet.

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Der Waldbrand in Eisbach-Rein gönnt den Einsatzkräften keine Pause. Seit Samstag kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen am Mühlbachkogel, einem beliebten Ausflugsberg im Norden von Graz. Auch gestern bahnte sich wieder eine Kolonne an Feuerwehr-Fahrzeugen aus der gesamten Steiermark ihren Weg zum Einsatzort.

Montagfrüh bat Philipp Helm, der dem weltbekannten Stift und Waldeigentümer als Abt vorsteht, sogar um Gottes Segen für die Löscharbeiten und um eine unfallfreie Rückkehr der Feuerwehrleute. Über 300 Kräfte standen am Montag wieder am Berg, in schwer zugänglichem Gelände, im Einsatz – dazu sieben Hubschrauber, etwa vom Bundesheer. Doch das Feuer hat sich allen Bemühungen zum Trotz weiter ausgebreitet. Mittlerweile stehen 75 Hektar in Flammen, am Sonntag waren es noch 50.

„Zum Glück hat der Wind im Vergleich zum Tag davor aber etwas nachgelassen“, atmet Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung am Montagmorgen etwas durch. Doch es bleibt ein Knochenjob. Bisher erwies sich das Feuer als übermächtiger Gegner, weshalb das Einsatzende aktuell auch noch nicht abzuschätzen ist. „Das kann sicher noch Tage gehen. Wichtig ist, dass wir zumindest ein großflächiges Ausbreiten verhindern“, betont Herbert Buchgraber.

Zitat Icon

Leider hat sich das Feuer weiter ausgebreitet – ein Ende des Einsatzes ist deshalb aktuell wirklich noch nicht absehbar.

Herbert Buchgraber, BFV Graz-Umgebung

Bild: BFV GU

Die Wasserversorgung sei im Moment jedenfalls kein Problem. Wie berichtet, hat Doris Dirnberger, Bürgermeisterin von Gratwein-Straßengel, vorsorglich an die Bevölkerung appelliert, private Pools nicht zu befüllen, damit eben ausreichend Löschwasser verfügbar ist.

Feuerwehrleute müssen für Einsatz Urlaub nehmen
Übrigens: Dass Hunderte Feuerwehrleute auch an einem Wochentag in Rein im Einsatz stehen können, ist nicht selbstverständlich – in der Steiermark aber zum Glück mehr Regel als Ausnahme. „Grundsätzlich müssen unsere Leute für einen Einsatz immer Urlaub nehmen“, stellt Michael Jost, Dienststellenleiter beim Landesfeuerwehrverband, klar. Natürlich kommt das aber immer auf den Arbeitgeber an – und der Bund hat auch ein Anreizsystem geschaffen, bei dem Unternehmen für den Dienstentgang pro Mitarbeiter und Tag 200 Euro einfordern können. „Und das relativ unkompliziert“, wie Jost betont.

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Dazu werden auch „feuerwehrfreundliche Arbeitgeber“ regelmäßig ausgezeichnet. Um die Belastung für Einsatzkräfte, wie für ihre Betriebe, aber möglichst gering zu halten, werden die eingesetzten Kontingente bei Großereignissen wie jetzt durchgewechselt.

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