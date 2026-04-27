Mietzinsfrei: Pinker Ärger über blaues Billig-Büro

Jeder fängt einmal klein an – würden etwa erfolgreiche Unternehmer sagen, die mit einem Büro in der Garage begonnen haben. Die Neos haben als kleine Partei in Mautern an der Donau (Krems) indes ihre Wahlplakate in der Garage im Rathaus gelagert. Obwohl es eine Möglichkeit zum Umzug ins neue Gemeindezentrum „Forum Silberbichl“ gegeben hätte. Ende 2024 wurde es eröffnet. Bei einer Sitzung des Gemeinderats wurde beschlossen, dort Vereinen mietzinsfreie Flächen zur Verfügung zu stellen.