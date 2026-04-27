Staualarm nach Bus-Crash: 17 Personen evakuiert

Zur Stoßzeit am späten Nachmittag hat der Unfall einen größeren Stau ausgelöst. Die Gürtelabfahrt ist nach dem Vorfall in beide Richtungen gesperrt. Die Fahrzeuge wurden zwar bereits abtransportiert, die Polizei ist aber weiterhin für die Unfallerhebungen vor Ort. Ausweichen ist über den Knoten Inzersdorf, den Verteilerkreis Favoriten oder den Knoten Prater möglich.