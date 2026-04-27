Staualarm nach Bus-Crash: 17 Personen evakuiert

Großeinsatz auf der A23 Richtung Landstraßer Hauptstraße in Wien: Nach einem Crash im Eurogate-Tunnel zwischen einem Reisebus und einem Auto wurden zwei Personen leicht verletzt. Laut der Feuerwehr wurden 17 Personen über das Seitenfenster gerettet. Der Unfall zog jedenfalls einen größeren Stau nach sich.
Durch die Kollision kam der Reisebus nahe der Tunnelwand zum Stillstand. Für die Insassen gab es in der Folge keinen anderen Ausweg mehr, als den Bus über ein Seitenfenster zu verlassen und so evakuiert zu werden, berichtet Feuerwehrsprecher Martin Vietauer gegenüber der „Krone“.
Zwei Personen leicht verletzt
Der 61-jährige Pkw-Insasse sowie ein 47-jähriger Fahrgast des Busses wurden durch den Unfall leicht verletzt und in Spitäler gebracht, hieß es seitens der Wiener Berufsrettung. „Beide erlitten Prellungen und mussten notfallmedizinisch versorgt werden“, erklärte Sprecher Andreas Huber.
Zur Stoßzeit am späten Nachmittag hat der Unfall einen größeren Stau ausgelöst. Die Gürtelabfahrt ist nach dem Vorfall in beide Richtungen gesperrt. Die Fahrzeuge wurden zwar bereits abtransportiert, die Polizei ist aber weiterhin für die Unfallerhebungen vor Ort. Ausweichen ist über den Knoten Inzersdorf, den Verteilerkreis Favoriten oder den Knoten Prater möglich.
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