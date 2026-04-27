Chance auf Heimsieg ist so groß wie selten zuvor

Ideale Voraussetzung im Kampf um Gesamtsieg

„Dass Tobi so einschlägt, Vollgas fährt und in Wels auch nach der Tour of the Alps noch gewinnen kann, war perfekt. Für die bergigen Rennen, die jetzt kommen, haben wir damit eine ideale Ausgangslage, dass das Trikot zwar wechseln kann, aber trotzdem bei uns im Team bleibt“, erklärt Renger, der vor der Saison den Sieg in der Bundesliga-Einzelwertung als eines der großen Ziele ausgegeben hatte.