Drama in Hurghada
Urlauber starb nach Show von Schlangenbeschwörer
Eine Schlangenvorführung in einem ägyptischen Urlaubshotel hat für einen Mann aus Bayern ein tödliches Ende genommen.
Der 57-Jährige besuchte mit seiner dreiköpfigen Familie Anfang April in einem Hotel in der Ferienhochburg Hurghada die Vorführung eines sogenannten Schlangenbeschwörers, wie die Polizei in Kempten am Montag berichtete. Bei der Show wurden Touristen zwei Schlangen – mutmaßlich Kobras – unter anderem um den Hals gelegt.
Schlange kriecht in Hose
Eines der Tiere ließ der Schlangenbeschwörer in die Hose des 57-jährigen Manns kriechen. Allerdings biss die Schlange in das Bein des deutschen Urlaubers. Der Mann zeigte nach Polizeiangaben anschließend deutliche Vergiftungssymptome und wurde aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstands reanimationspflichtig. Der Urlauber aus dem Unterallgäu kam in ein Krankenhaus, wo er starb.
Die Ermittlungen laufen
Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Memmingen führten Ermittlungen zu den Todesumständen. Die Ergebnisse einer toxikologischen Untersuchung standen demnach noch aus.
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