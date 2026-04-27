Jochbeinbruch! Luka Modric muss operiert werden

Kommt Gesichtsmaske zum Einsatz?

Modric steht seit vergangenem Sommer für Milan auf dem Platz, er unterschrieb dort einen Einjahresvertrag mit der Option auf Verlängerung bis 2027. Zuvor spielte der sechsmalige Champions-League-Sieger aus Kroatien bei Real Madrid. Die Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ berichtete, der Einsatz einer herkömmlichen Gesichtsmaske sei angesichts der Art der Verletzung denkbar. Für Prognosen sei es aber noch zu früh.