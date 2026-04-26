Der Regierung läuft beim Budget die Zeit davon

Viel Spielraum bleibt allerdings nicht mehr. Anders als beim letzten Doppelbudget, bei dem zentrale Eckpunkte bereits im Zuge der Koalitionsverhandlungen festgelegt worden waren, kommt die Regierung diesmal nicht einmal in der ersten Phase entscheidend voran. Und selbst wenn die „Kuchenstücke“ Anfang nächster Woche verteilt sind, stehen die eigentlichen Detailverhandlungen noch bevor. Es wird also eng. Und ein rascher Durchbruch ist derzeit nicht in Sicht.