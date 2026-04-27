Diese Wörter kamen in Siegertiteln häufig vor

„Woki“ und „Popo“ Alleinstellungsmerkmal

Darüber hinaus gibt es die großen alpinen Eigenheiten, die ESC-Österreich vor allem den Trackshittaz und Lizzi Engstler zu verdanken hat. „Woki“ hat sich mit dem vierten Platz ebenso eine Topplatzierung gesichert wie „Popo“ (Platz zehn). Das anglophile Pendant „Shake“ findet sich indes auf Platz 1968, während es „Butt“ nicht einmal unter die von der APA ausgewerteten Top 2341 geschafft hat. Auch „Sunday“ findet sich ebenso wenig unter den Siegersongs wie „Hurricane“, wohingegen „Sonntag“ sich dank Engstlers Duo Mess auf Platz sechs der Österreich-Liste verschoben hat und „Hurricane“ Platz neun belegt – letzteres ein Verdienst der Band Westend 1983.