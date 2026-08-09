Top-Talent klopft in deutscher Bundesliga an

Handball-Hoffnung Lian Kopeinigg, Sohn des Kärntner Ex-Nationalspielers Michael, wechselte in Deutschland zu Topklub Füchse Berlin. Im U18-Nationalteam ist er am Flügel der Torjäger, auch in der A-Jugend knallte er im Vorjahr über 100 Treffer ins Netz.
Wie der Vater, so der Sohn. Der Kärntner Michael Kopeinigg spielte einst in der deutschen Bundesliga, machte 68 Partien fürs österreichischen Nationalteam. Jetzt klopft Sohn Lian an. „Er ist jetzt schon besser als ich es in dem Alter war“, lacht Papa Michi.
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