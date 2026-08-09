„Wir haben rund 35 Kilogramm tote Fische entsorgt“

Die Hitze und vor allem die lang andauernde Trockenheit haben massive Auswirkungen auf die Lebewesen in unseren Gewässern. Tiere werden überall gerettet – doch nicht allen kann geholfen werden. Die „Krone“ hat sich bei den Betroffenen umgehört.
Die Stadtgut-Teiche im Norden der Stadt Steyr trocknen aus. Damit möglichst viele Fische die Hitzeperiode überstehen, fischt der Bewirtschafter der Teiche, der Angelsportverein Steyr 1923, bereits seit Wochen die Teiche mit Netzen ab und überstellt die überlebenden Fische danach rasch in den Gleinker Teich.
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