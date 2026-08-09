Aufräumarbeiten im Schlamm: „Alle helfen zusammen“

Auch einige Keller werden noch ausgepumpt. Der Bürgermeister schätzt, dass die Aufräumarbeiten zumindest eine Woche andauern werden. Kurz waren am Freitagabend die Sorgen groß, als sich das nächste Unwetter zusammenbraute. Denn: Im oberen Bachlauf findet sich noch einiges an Geröll. Doch diesmal blieb das Wasser im Bach.