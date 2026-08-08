Forstunfall erforderte Hubschraubereinsatz

Mit schweren Verletzungen endeten Arbeiten in einem Wald in Krispl am frühen Samstagnachmittag. Das Rote Kreuz rückte nach der Alarmierung mit Rettungswagen und Notarzthubschrauber in den Tennengau aus.
Zum Forstunfall verständigt wurden die Rettungskräfte um kurz nach 13 Uhr. Inklusive Notarzt waren fünf Retter im Einsatz. Für den Schwerverletzten ging es nach der Erstversorgung per Hubschrauber in Salzburger Unfallkrankenhaus.
Weitere Details waren vorerst nicht bekannt. Auf „Krone“-Nachfrage bei der Polizei gab es dazu auch am späteren Nachmittag noch keinerlei Auskunft.
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