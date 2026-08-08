Urlauber-Kolonne rollt: Stau und Blockabfertigung

Der Urlauberverkehr rollt wieder durch das Land: Stau und Wartefrust gibt es heute wieder auf der Tauernautobahn bei Werfen in Richtung Salzburg. Auch beim Katschberg- und Tauerntunnel und bei Eben im Pongau müssen sich Lenker auf Verzögerungen einstellen. Vor allem der Rückreiseverkehr ist heute auffallend stark. Neben der Autobahn staut es sich auch leicht auf der B99 bei Pönham sowie auf der Rossfeld-Panoramastraße.