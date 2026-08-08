Urlauber-Kolonne rollt: Stau und Blockabfertigung

Samstag ist Reisetag! Auch heute ziehen sich wieder Blechkolonnen durch das Salzburger Land. Blockabfertigung gibt es zurzeit auf der A10 bei Werfen. Der Zeitverlust beträgt etwa eine Stunde. Zudem ist heute wieder die Abfahrt Kuchl komplett gesperrt.
Der Urlauberverkehr rollt wieder durch das Land: Stau und Wartefrust gibt es heute wieder auf der Tauernautobahn bei Werfen in Richtung Salzburg. Auch beim Katschberg- und Tauerntunnel und bei Eben im Pongau müssen sich Lenker auf Verzögerungen einstellen. Vor allem der Rückreiseverkehr ist heute auffallend stark. Neben der Autobahn staut es sich auch leicht auf der B99 bei Pönham sowie auf der Rossfeld-Panoramastraße.
Die Abfahrtssperren auf der A10 sind heute aktiv. Das bedeutet: Urlauber dürften nicht einfach von der Autobahn abfahren, um dem Stau zu entgehen. Für alle Lenker ist zudem die Abfahrt in Kuchl tabu – auch für Einheimische, die dort leben.
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