Autobrand löste Suche nach Fahrer und Insassen aus

Dabei hing am Pkw, der bergauf wohl überhitzte, auch noch ein Wohnwagenanhänger. Die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt, die um 20.48 Uhr zu einem Fahrzeugbrand alarmiert wurde, sah, dass das Auto nur noch rauchte und dampfte. Also stellten die Floriani sicher, dass kein Feuer mehr ausbrechen kann.