Autobrand löste Suche nach Fahrer und Insassen aus

Wohl im Schock zu einem Parkplatz gelaufen sind ein Autofahrer und seine Passagiere am Samstagabend, nachdem ihr Auto auf der Tauernautobahn (A10) stark zu rauchen begann. Also ließen sie kurzerhand ihr Fahrzeug in der Einhausung Eben zurück ...
Dabei hing am Pkw, der bergauf wohl überhitzte, auch noch ein Wohnwagenanhänger. Die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt, die um 20.48 Uhr zu einem Fahrzeugbrand alarmiert wurde, sah, dass das Auto nur noch rauchte und dampfte. Also stellten die Floriani sicher, dass kein Feuer mehr ausbrechen kann.
Besonders ärgerlich: Nachdem sich Fahrer und Passagiere bis auf einen Parkplatz zurückgezogen hatten, musste erst eine Suchaktion gestartet werden. Nachdem der Wohnwagen und das Auto abgeschleppt wurden, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.
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