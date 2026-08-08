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Salzburger Eishockey-Youngster gelingt Traumtor

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.08.2026 21:50
Sorgte mit Traumtor für Begeisterung: Eishockey-Youngster David Bertignoll.
Sorgte mit Traumtor für Begeisterung: Eishockey-Youngster David Bertignoll.(Bild: Marton Monus - EC Red Bull Salzburg)
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Von Mathias Funk

Solche Treffer sieht man sonst nur in der NHL! Salzburgs Eishockey-Youngster David Bertignoll gelang bei einem Turnier in Tschechien ein absolutes Traumtor. 

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Da staunten Zuschauer, Trainer und Spieler nicht schlecht. Beim 11:2-Sieg der Mozartstädter gegen Bratislava im Rahmen eines Nachwuchs-Turniers in Tschechien packte Salzburgs Eishockey-Youngster David Bertignoll tief in die Trickkiste und erzielte ein sogenanntes „Michigan Goal“. Dabei hob der 16-Jährige den Puck auf die Schlägerschaufel, umkurvte das Tor und schweißte das Spielgerät aus der Drehung in den Winkel des Kastens.

Traumtor war geplant
Ob das Traumtor so geplant war? „Definitiv! Ich hatte hinter dem Tor relativ viel Platz und dachte mir, dass ich es einfach einmal probieren könnte“, schilderte der 16-jährige gebürtige Südtiroler der „Krone“. „Dass es mir dann so gelungen ist, hat mich sehr gefreut.“

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Das Traumtor des Teenagers geht mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram viral. „Ich habe mir das 2020 bei einem Turnier abgeschaut und dachte mir, dass ich das auch gerne können würde. Seither habe ich es trainiert.“

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