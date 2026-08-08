Salzburger Eishockey-Youngster gelingt Traumtor

Traumtor war geplant

Ob das Traumtor so geplant war? „Definitiv! Ich hatte hinter dem Tor relativ viel Platz und dachte mir, dass ich es einfach einmal probieren könnte“, schilderte der 16-jährige gebürtige Südtiroler der „Krone“. „Dass es mir dann so gelungen ist, hat mich sehr gefreut.“