Wolfsberger AC gegen Salzburg ab 17 Uhr LIVE

„Der WAC hat mit dem 3:0 gegen die Wiener Austria viel Selbstvertrauen getankt und wird aggressiv auftreten. Deshalb müssen wir diese Zweikämpfe annehmen, um so ins Spiel zu kommen. Was wir im Vergleich zu unserem ersten Match (1:0 gegen Hartberg) verbessern müssen, ist, dass wir unsere Chancen besser nutzen. Sonst wird es sehr schwer, in Kärnten zu gewinnen“, sagte der 23-Jährige.