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Wolfsberger AC gegen Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
09.08.2026 05:03
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweite Runde in Österreichs Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt Salzburg. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Auch auf Salzburg wartet nach einem erfolgreichen Europacup-Abend ein herausforderndes Auswärtsmatch. Die Roten Bullen sind in Wolfsberg seit drei Spielen sieglos und haben die jüngsten zwei Gastspiele im Lavanttal verloren. Zudem tritt der WAC nach dem 3:0 gegen Austria Wien mit breiter Brust an. „Eine Mannschaft, die die Meisterschaft mit einem 3:0 startet und dabei so auftritt, sollte man keinesfalls unterschätzen“, betonte Salzburg-Trainer Danny Röhl.

(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)

Für den Coach gilt es, nach dem 1:0 am Donnerstag gegen Pafos vor allem auf die Fitness seiner Spieler zu schauen. Das Mittelfeld muss er abgesehen von Abubakr Barry möglicherweise komplett neu aufstellen, weil Edmund Baidoo, Soumaila Diabate, Gaoussou Diakite und Damir Redzic gegen die Zyprer angeschlagen ausgetauscht werden mussten und für Sonntag fraglich sind. Zudem fällt Enrique Aguilar mit einem Unterarmbruch mehrere Wochen aus.

Besonders groß ist die Vorfreude von Nikolas Veratschnig auf die Reise nach Wolfsberg. Der Verteidiger war im Nachwuchs des WAC ausgebildet worden, schaffte dort den Sprung zu den Profis und kehrt nun als Kapitän des Gegners zurück. Sportlich stellt er sich auf eine große Herausforderung ein.

„Der WAC hat mit dem 3:0 gegen die Wiener Austria viel Selbstvertrauen getankt und wird aggressiv auftreten. Deshalb müssen wir diese Zweikämpfe annehmen, um so ins Spiel zu kommen. Was wir im Vergleich zu unserem ersten Match (1:0 gegen Hartberg) verbessern müssen, ist, dass wir unsere Chancen besser nutzen. Sonst wird es sehr schwer, in Kärnten zu gewinnen“, sagte der 23-Jährige.

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