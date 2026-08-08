Diagnose da! So steht‘s um Austria-Kapitän Rieder

Den 4:1-Heimsieg der Salzburger Austria gegen die Vienna mussten die Maxglaner teuer bezahlen. Kapitän Florian Rieder verletzte sich in der ersten Halbzeit schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Sonntag geht es für den 30-Jährigen, der den Ausgleichstreffer erzielte, nach Innsbruck. Dort soll über eine mögliche Operation entschieden werden.
„Mittlerweile geht es schon wieder. Am Anfang hat es natürlich extrem wehgetan“, sagte Florian Rieder kurz nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus der „Krone“. Beim 30-Jährigen wurde dort ein Speichenbruch in der rechten Hand diagnostiziert und ein Gips zur Ruhigstellung angelegt.
Über OP wird in Innsbruck entschieden
Am Sonntag reist der Tiroler nach Innsbruck, wo sein langjähriger Arzt die weitere Vorgehensweise festlegen wird. „Dann werden wir sehen, was passiert. Möglicherweise muss es operiert werden. Dann schauen wir, ob das gleich gemacht werden kann oder ob wir noch warten müssen“, erklärte der Kicker.
Die Ausfallzeit dürfte sich somit auf mehrere Wochen belaufen. „Ein Spieler wie Florian ist natürlich nur schwer zu ersetzen. Wir hoffen einfach, dass er schnell gesund wird und bald wieder bei uns ist“, sagte Austria Salzburgs Cheftrainer Christian Schaider nach dem 4:1-Sieg gegen die Vienna.
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