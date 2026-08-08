Diagnose da! So steht‘s um Austria-Kapitän Rieder

Über OP wird in Innsbruck entschieden

Am Sonntag reist der Tiroler nach Innsbruck, wo sein langjähriger Arzt die weitere Vorgehensweise festlegen wird. „Dann werden wir sehen, was passiert. Möglicherweise muss es operiert werden. Dann schauen wir, ob das gleich gemacht werden kann oder ob wir noch warten müssen“, erklärte der Kicker.