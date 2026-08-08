Drei Verletzte bei Unfall mit zwei Motorrädern

Im Krankenhaus endete für einen Biker seine Fahrt am Samstagnachmittag. Er war auf der Pass Gschütt Straße (B166) im Salzburger Tennengau mit einem anderen Motorrad zusammengestoßen. Auch zwei weitere Beteiligte wurden bei dem Unfall verletzt, mussten aber nicht von der Rettung transportiert werden.
Der Zusammenstoß ereignete sich um kurz vor 16 Uhr im Raingraben. Wie es dazu kommen konnte, war vorerst unklar. Für die Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Straße etwa 45 Minuten lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.
Abgesichert wurde die Unfallstelle durch die Freiwillige Feuerwehr Abtenau. Diese war mit 29 Personen im Einsatz und führte auch die Aufräumarbeiten durch. Unter anderem wurde dabei ausgelaufenes Motoröl gebunden.
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