Auf Verletzungs-Schock folgte eine Austria-Gala

Und dieser hätte sich kaum besser bemerkbar machen können. Ganz nach dem Motto „Er kam, sah und traf“ stand Kahrimanovic nach einem Einwurf goldrichtig und sorgte für die erstmalige Salzburg-Führung – 2:1. Und als hätten die Violetten für ihren verletzten Kapitän gespielt, legte Christian Gebauer nur vier Minuten später das viel umjubelte 3:1 nach.

Austria Salzburg bleibt ungeschlagen

Spätestens nach dem dritten Streich der Maxglaner war die Vienna niedergekämpft. Was auch daran lag, dass sich die Hausherren in einen wahren Rausch spielten und nach einer Stunde durch Christian Huetz auf 4:1 stellten. Die Austria gewann schlussendlich überraschend, jedoch nicht unverdient mit 4:1 gegen den Klub aus der Bundeshauptstadt und bleibt damit nach zwei absolvierten Partien in der zweiten Liga mit voller Punkteausbeute ungeschlagen.