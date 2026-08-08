Auf Verletzungs-Schock folgte eine Austria-Gala

Austria Salzburg gewann am Samstag in der zweiten Liga gegen Titel-Mitfavorit Vienna klar mit 4:1 (1:1). Für den Dreier mussten die Maxglaner aber nicht nur kämpfen, sondern auch leiden. Noch während der Partie musste ein wichtiger Kicker ins Krankenhaus.
Mit einem regelrechten Doppel-Schock startete Austria Salzburg in das erste Heimspiel der noch jungen Zweitliga-Saison. Denn schon nach nur vier Minuten gerieten die Violetten in Rückstand. Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann nutzte eine unsortierte Salzburger Hintermannschaft eiskalt aus und stellte auf 0:1.
Austrias Rieder: Nach Jubel folgte Verletzung
Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Schaider schüttelte sich kurz und kämpfte sich gegen den Titel-Mitfavoriten in die Partie. Christian Huetz, Dominik Rohrmoser und Christian Gebauer verpassten zunächst den Ausgleich, der dann nach 40 Minuten folgen sollte. Kapitän Florian Rieder behielt im Gewühl die Übersicht und knallte den Ball zum 1:1 über die Linie.
Der Tiroler war auch kurz danach im Mittelpunkt und sorgte für den zweiten Schock der Partie. Bei einem Zweikampf fiel der 30-Jährige unglücklich auf die rechte Hand und musste zur Pause ausgewechselt werden. Noch während der Halbzeitpause ging es für den Kapitän für Untersuchungen ins Krankenhaus. Für ihn kam Denis Kahrimanovic in die Partie.
Und dieser hätte sich kaum besser bemerkbar machen können. Ganz nach dem Motto „Er kam, sah und traf“ stand Kahrimanovic nach einem Einwurf goldrichtig und sorgte für die erstmalige Salzburg-Führung – 2:1. Und als hätten die Violetten für ihren verletzten Kapitän gespielt, legte Christian Gebauer nur vier Minuten später das viel umjubelte 3:1 nach.
Austria Salzburg bleibt ungeschlagen
Spätestens nach dem dritten Streich der Maxglaner war die Vienna niedergekämpft. Was auch daran lag, dass sich die Hausherren in einen wahren Rausch spielten und nach einer Stunde durch Christian Huetz auf 4:1 stellten. Die Austria gewann schlussendlich überraschend, jedoch nicht unverdient mit 4:1 gegen den Klub aus der Bundeshauptstadt und bleibt damit nach zwei absolvierten Partien in der zweiten Liga mit voller Punkteausbeute ungeschlagen.
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