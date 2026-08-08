Bestschießen, Blitztore und schmerzhafte Starts

Die Seekirchen Juniors machten einfach so weiter, wie sie in der 1. Landesliga aufgehört haben. Mit dem 2:0 gegen Thalgau feierten die jungen Wallerseer gleich ihren Debütsieg. „Es war ein souveräner Auftritt, das macht mich schon sehr stolz, man darf nicht vergessen, dass wir im Schnitt 19 Jahre alt sind“, strahlte Übungsleiter Patrick Schöberl. Michael Ibertsberger avancierte zum Mann des Spiels, den ersten Treffer erzielte er selbst, den zweiten legte er auf – Julian Pagitsch verwertete. „Wir konnten unsere Chancen nicht nutzen, defensiv haben wir auch noch Arbeit vor uns“, resümierte Thalgau-Coach Nemanja Asanovic. Der zudem auf Franz Mrkonjic verzichten musste. Nächste Woche soll die wichtige Stütze aber wieder dabei sein.