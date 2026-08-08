Bestschießen, Blitztore und schmerzhafte Starts

Der abschließende Samstag der Salzburger Liga-Auftaktrunde bot einige Höhepunkte und Schmankerl. Los ging es mit dem Debütsieg für den neuen Henndorf-Coach. Es folgten acht Tore in Siezenheim, einen Startsieg für Aufsteiger Seekirchen Juniors und ein Blitztor in Bramberg.
Los ging es bereits am Vormittag im schwülen Schwarzach. In einer intensiven Partie mit mehreren Unterbrechungen ging sogar ein Schiedsrichter-Assistent zu Boden, als ein Gästespieler im Zweikampf eine Kollision nicht mehr abwenden konnte. Ein Zuschauer meinte süffisant: „Der muss jetzt eine Minute draußen bleiben.“ Nur gut, dass der Assistent ohnehin außerhalb des Feldes aktiv ist.
Effizienz war Trumpf
Am Ende setzten sich die Gäste zum Ligadebüt von Neo-coach Thomas Höltschl durch – 2:1. Weil Memic nach einem Einwurf – Schwarzach hatte zuvor Abseits reklamiert – frei zum Schuss kam. Und weil Jakovljevic nach herrlicher Ballstafette mit einmal berühren abschloss. „Sie waren effizienter als wir. Am Ende verschießen wir auch noch einen Elfer“, haderte Hausherren-Betreuer Mario Krimbacher. Den angesprochenen Bozic-Penalty hielt der abgebrühte Torwart Sallaberger gleich fest. Beim Anschlusstor durch Elmauthaler in der Nachspielzeit war er aber chancenlos. Höltschl resümierte: „Mit dem Start bin ich super zufrieden. Es gibt aber noch viel zu verbessern.“
Ich gehe jetzt graue Haare suchen. Bis gestern hatte ich jedenfalls noch keine.“
Siezenheim-Trainer Felix Auinger sah sein Team viermal ausgleichen
Im Duell der hochgehandelten Siezenheimer und Neumarkter gab es gleich acht Treffer zu bestaunen. Viermal gingen die Wallerseer in Führung, jedes Mal kamen die Gastgeber zurück. Das Tor zum 4:4 gelang Waldmann in Minute 95. „Ich gehe jetzt graue Haare suchen. Bis gestern hatte ich noch keine“, war Siezenheim-Trainer Felix Auinger bedient. „Vorne hui, hinten pfui“, fand derweil Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer.
Die Seekirchen Juniors machten einfach so weiter, wie sie in der 1. Landesliga aufgehört haben. Mit dem 2:0 gegen Thalgau feierten die jungen Wallerseer gleich ihren Debütsieg. „Es war ein souveräner Auftritt, das macht mich schon sehr stolz, man darf nicht vergessen, dass wir im Schnitt 19 Jahre alt sind“, strahlte Übungsleiter Patrick Schöberl. Michael Ibertsberger avancierte zum Mann des Spiels, den ersten Treffer erzielte er selbst, den zweiten legte er auf – Julian Pagitsch verwertete. „Wir konnten unsere Chancen nicht nutzen, defensiv haben wir auch noch Arbeit vor uns“, resümierte Thalgau-Coach Nemanja Asanovic. Der zudem auf Franz Mrkonjic verzichten musste. Nächste Woche soll die wichtige Stütze aber wieder dabei sein.
Bramberg siegte zum Auftakt zuhause gegen Golling mit 2:1. Bereits nach ungefähr 70 Sekunden jubelten die Hausherren bereits zum ersten Mal – Frederik Bilovsky netzte zum 1:0. Mitterlechner glich aus (14.), Felix Rangetiner sorgte für den 2:1-Endstand.
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