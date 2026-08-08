Zwei Biker stürzten auf der Hochkönig-Bundesstraße

Gegen 12.40 Uhr eilte die Feuerwehr Bischofshofen zu einem Motorradunfall auf die B164. Ein Biker war gestürzt und hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Kurz danach kam es auf derselben Straße zum nächsten Sturz eines Motorradfahrers. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes um den schwer verletzten Biker, der danach in das Spital nach Schwarzach gebracht wurde. Feuerwehrleute halfen beim Einsatz, bauten einen Sichtschutz auf und reinigten die Fahrbahn. Der Verkehr musste großräumig ausweichen.