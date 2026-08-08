Dürre bringt jetzt auch Schlachthöfe ans Limit

Rinder kommen ins Tal

Die Firma Alpenrind in Salzburg rechnet damit, dass das Wetter und eine kürzere Almsaison für die Tiere dafür sorgen, dass mehr Rinder geschlachtet werden. In Tirol dürften die Folgen der Dürre noch nicht so extrem sein. Der Schlachthof Obermoser im Bezirk Kufstein habe aktuell zwar etwas mehr Schlachtungen. Allerdings kann der Betrieb nicht genau sagen, ob das mit einem Futtermangel zusammenhängt.