Grünau fertigte Traditionsklub mit 3:0 ab

Erste Heimpartie der blutjungen Regionalliga Nord-Saison und Wals-Grünau sorgte für eine faustdicke Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Huber-Rieder ließ Vorwärts Steyr keine Chance und siegte am Ende auch in der Höhe verdient mit 3:0. Auch St. Johann schrieb an.
Zum Auftakt erkämpfte sich Wals-Grünau vergangenes Wochenende ein 1:1 bei Bad Leonfelden/Schenkenfelden. Im ersten Heimspiel in der Regionalliga Nord setzten die Flachgauer noch eins drauf. Vorwärts Steyr wurde mit einem 3:0 wieder nach Hause geschickt.
Nach 22 Minuten sorgte Petrit Nika für die verdiente Führung. In Halbzeit zwei drehte die Truppe von Bernhard Huber-Rieder weiter auf. Mit einem gezielten Schuss ins lange Eck erzielte Neuzugang Sebastian Müller im zweiten Spiel seinen zweiten Treffer (65.). Für den Schlusspunkt zeichnete erneut Nika verantwortlich. Er traf vom Elferpunkt zum 3:0-Endstand (71.). Der Sieg hätte aber auch noch deutlich höher ausfallen können.
„Es war unerwartet souverän von uns und die beste Performance seit ich hier bin. Wenn eine Mannschaft so geschlossen auftritt, dann kommt so ein Ergebnis auch zustande“, sagte ein zufriedener Huber-Rieder.
Auch St. Johann überzeugte am Samstag. Die Pongauer bezwangen die LASK Amateure daheim mit 2:0 durch Tore von Hassanin und Djuric. „Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft", strahlte Trainer Kletzl.
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