Grünau fertigte Traditionsklub mit 3:0 ab

„Es war unerwartet souverän von uns und die beste Performance seit ich hier bin. Wenn eine Mannschaft so geschlossen auftritt, dann kommt so ein Ergebnis auch zustande“, sagte ein zufriedener Huber-Rieder.

Auch St. Johann überzeugte am Samstag. Die Pongauer bezwangen die LASK Amateure daheim mit 2:0 durch Tore von Hassanin und Djuric. „Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft", strahlte Trainer Kletzl.