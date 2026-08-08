„Wenn wir Meister werden, mache ich weiter“

Bereits im ersten Durchgang untermauerten die Heimischen – Urban und Avdic fehlten, Kirchtag gab sein Salzburger Liga-Startelfcomeback nach fast zwei Jahren – ihre Ambitionen. Ins Tor wollte der Ball aber nur einmal. Nach Flanke und Volley-Vorarbeit überhob Memic Anif-Schlussmann Preyhaupt (18.). Danach folgte der Knackpunkt für die Gäste: „Hödl steht fünf Meter vor dem leeren Tor und wird von hinten gelegt. Wenn da gepfiffen wird, kann es auch anders laufen“, fand Anif-Tausendsassa Fabian Tribl, der im Sommer die Traineragenden an Ex-Profi Lukas Schubert übergeben hatte.