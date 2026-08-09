Warum die Telefonzelle nicht aussterben wird

Seit 150 Jahren kann man übers Telefon kommunizieren. Nach wie vor auch in einer der 1000 Telefonzellen, die in Niederösterreich stehen. Und sie bekommen oft überraschende neue Aufgaben...
Jahrzehntelang gehörten sie ganz selbstverständlich zum Straßenbild, heute werden sie oft übersehen: Kleine Häuschen in grauer Metall-Optik mit Telefonhörern drinnen. Von den dutzenden „Telefonautomaten“ übrig geblieben sind in ganz Österreich 4700, in NÖ sind knapp 1000. 2021 wurde beschlossen, dass keine Gemeinde mehr verpflichtet ist, eine Telefonzelle zu erhalten. „Trotzdem steht im Jahr 2026 noch zumindest eine in fast jedem Ort“, betont Betreiber A1 Telekom Austria.
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